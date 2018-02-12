Олег Навальный: Баба Нина читает УИК

Вот так

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Кто бы мог подумать? Представители ОНК Орловской области не нашли в ИК-5 нарушений Уголовно-исполнительного кодекса. Думаю, тут какая-то ошибка. Наверное, они в ИК-5 не нашли самого УИК. Надо было у меня поинтересоваться. У меня целая юридическая библиотека по этой тематике.



Уже после визита я узнал, что председательствующая Лыгина Нина Ивановна аж целый профессор. Во время посещения я подумал, что в гости приехала просто какая-то маленькая миленькая бабушка. А тут э воно чо, цельный деятель науки, оказывается. И ведь не нашла ни одного нарушения, хотя наверняка проявила научный подход к их поиску. Но зато, наверное, ее в столовой вкусно покормили козлячкой. Козлячка это такая еда, которую повара готовят для себя, завхозов, приближенных, каких-то важных з/к, ментов ну и там заезжих гостей — все всегда в диком восторге. Понятное дело: если сожрать весь дневной рацион мяса полутора тысяч зеков, то даже профессор останется доволен.



Конечно же, такая близорукая позиция по поводу пренебрежительного отношения к закону УФСИН по Орловской области со стороны бабы Нины никак не связана с тем, что она активный член «Единой России». Ведь когда человек несет бремя защиты прав вправахпораженных, политические взгляды не должны играть никакой роли. Главное, баба Нина смотрит в УИК и не находит там нарушений.

А пока баба Нина смотрит туда, вот что происходит в ИК-5:

— в конце того года все зеки в ПКТ вскрыли вены в качестве протеста против того, что на них тренируется спецназ УФСИН;

— с недавнего времени все пребывающие в ИК-5 этапы начали избивать. Так, для острастки;

— уже пару-тройку недель, возобновляя традицию, прерванную в 2015 году, в карантинном отделении происходит жесткая обработка вновь прибывших: избиениями и угрозами сексуального насилия, новичков заставляют мыть полы в бараке (не нашел такого в УИК), а потом видео с убирающимся зеком показывают по баракам. Как такое происходит в утрированном виде можно прочесть в «Чубакка танцует тверк».

В это время бабушка Нина отвечает нам как профессор, что никаких нарушений УИКа нет, а в столовой вкусно кормят, довольные рожи функционеров управы на заднем плане участливо кивают, подтверждая правоту представителя общественности.

Конечно же, все просто. Нина Ивановна такой же представитель общества, как и ее диссертация — фейковая.

А на самом деле все просто: член «Единой России» покрывает пытки и беззаконие в ИК-5 УФСИН по Орловской области.

В УИК про это ничего нет. Зато есть в УК.

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