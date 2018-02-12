Напавшему на журналистку «Эха Москвы» предъявлено обвинение

Напавшему на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борису Грицу предъявлено окончательное обвинение в покушении на убийство.
«В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым. В ближайшее время начнется ознакомление сторон с материалами уголовного дела, — говорится в сообщении Следственного комитета.
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