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Напавшему на журналистку «Эха Москвы» предъявлено обвинение

12.02.2018

Напавшему на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борису Грицу предъявлено окончательное обвинение в покушении на убийство.

«В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым. В ближайшее время начнется ознакомление сторон с материалами уголовного дела, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Нападение с ножом на Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года. Нападавший объяснил свои действия тем, что журналистка, используя телепатический контакт, «изводила его сексуально» каждую ночь в течении последних двух месяцев. Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на убийство». 

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