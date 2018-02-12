Conflict Intelligence Team узнала имена погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера»

Стали известны первые имена бойцов ЧВК «Вагнера», погибших от американского авиаудара, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

«В соцсетях появились первые сообщения от родственников и сослуживцев россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Именно на эту дату приходится столкновение в долине реки Евфрат. В ходе боя от ударов коалиции погибли не менее 100 проасадовских бойцов. Среди погибших были члены российского формирования ЧВК «Вагнера», — сказано в сообщении CIT.

Расследователи называют имена четырех россиян. При этом они отмечают, что практически не возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», «однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений».

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. Подробнее о конфликте в Сирии и возможном участии в нем россиян читайте в материале «Война по всем азимутам».

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