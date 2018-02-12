Conflict Intelligence Team узнала имена погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера»

Стали известны первые имена бойцов ЧВК «Вагнера», погибших от американского авиаудара, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
«В соцсетях появились первые сообщения от родственников и сослуживцев россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Именно на эту дату приходится столкновение в долине реки Евфрат. В ходе боя от ударов коалиции погибли не менее 100 проасадовских бойцов. Среди погибших были члены российского формирования ЧВК «Вагнера», — сказано в сообщении CIT.
Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. Подробнее о конфликте в Сирии и возможном участии в нем россиян читайте в материале «Война по всем азимутам».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кириенко взялся за министерство культуры