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В Киеве задержали Михаила Саакашвили

12.02.2018

Экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили задержали в центре Киева люди в камуфляжной форме — по сообщению очевидцев, в куртках Госпогранслужбы Украины, передает «Интерфакс».

Соратники политика не располагают информацией о том, кто его задержал и куда его увезли. Но есть предположение, что его могут выдворить с территории Украины в Европу. Поэтому соратники Саакашвили направляются в международный аэропорт «Борисполь» с целью его «блокировки».

Часть сторонников политика выехала во второй киевский аэропорт «Жуляны».

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