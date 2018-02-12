Алексей Навальный: расследование объявлено запретным

Как вы понимаете, мы имеем опыт с попытками заблокировать наши информресурсы вообще или конкретные расследования в частности. Но в ситуации Приходько-Дерипаска-Рыбка даже мы говорим: Вау.



Такого еще не было. С субботы, когда я написал первый пост о блокировках, дела становятся все чудеснее и чудеснее. Уже как минимум семь разных СМИ, написавших о нашем расследовании, получили уведомления о блокировках.

Некоторые случаи весьма маразматичны. Например, уведомление получил журнал «Максим». Он должен немедленно убрать подборку шуток из интернета.



Роскомнадзор заявил, что если информация не будет удалена до 14 февраля, они заблокируют Ютюб и инстаграм.

А сегодня в 9 утра наш юрист Слава Гимади уже был в городе Усть-Лабинске, чтобы получить какие-то документы, на основании которых выпущены уведомления о блокировках. И от председателя суда (он лично ведет это дело) услышал: Ничего не получите. Навальный не является заинтересованной стороной. Он не участник процесса.

То же самое сказано и представителю СМИ — «Медиазоны».

Это потрясающе: мы будем блокировать ваши ресурсы, но считаем, что это ваши интересы не затрагивает, поэтому документов не получите.

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