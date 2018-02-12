Роскомнадзор пригрозил блокировкой Instagram и YouTube из-за иска Дерипаски

Представитель Роскомнадзора сообщил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля, чтобы удалить 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, пишут «Ведомости».

Требование связно с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края о внесении их в список сайтов с запрещенной информацией. Речь идет об иске бизнесмена Олега Дерипаски, который подал против Насти Рыбки и Алекса Лесли. Они в соцесетях разместили фото и видео, которое послужило материалом для расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о коррупцонной связи Дерипаски и запреда правительства РФ Сергея Приходько.

Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны

Голая власть