Роскомнадзор пригрозил блокировкой Instagram и YouTube из-за иска Дерипаски

Представитель Роскомнадзора сообщил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля, чтобы удалить 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, пишут «Ведомости».
Требование связно с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края о внесении их в список сайтов с запрещенной информацией. Речь идет об иске бизнесмена Олега Дерипаски, который подал против Насти Рыбки и Алекса Лесли. Они в соцесетях разместили фото и видео, которое послужило материалом для расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о коррупцонной связи Дерипаски и запреда правительства РФ Сергея Приходько.
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