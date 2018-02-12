В мэрии Москвы получили уведомление о марше памяти Бориса Немцова

Организаторы марша памяти Бориса Немцова подали уведомление в мэрию Москвы о проведении шествия 25 февраля, сообщил член движения «Солидарность» Сергей Давидис.

В акции предполагается участие до 30 тыс. человек. Участники марша намерены пройти от Калужской площади по Якиманке, Полянке, Кадашевской набережной, Большому Москворецкому мосту до Васильевского спуска. На месте убийства политика запланировано возложением цветов.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы заявили ТАСС , что дадут ответ на заявку 15 февраля.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2018 году городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении имени Немцова площади перед посольством России. В ответ депутат Госдумы Михаил Дегтярев инициировал изменение почтового адреса посольства США в Москве в Североамериканский тупик, дом номер 1. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии уже в феврале.

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