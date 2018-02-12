В СК подтвердили отсутствие взрыва на борту Ан-148

В Следственном комитете России сообщили, что самолет Ан-148, упавший 11 февраля в Раменском районе Московской области, до момента столкновения с землей был цел.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», — сказано в сообщении СК.

Ранее в оперативном штабе на месте крушения сообщали , что Ан-148 не разрушался в воздухе. Из-за большой воронки, оставленной при падении, предполагается, что самолет ударился с полными баками горючего.

Следователи продолжают обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии». В аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа. Изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира Ан-148, файлы системы слежения за самолетом на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

Следствие проверяет все версии крушения, в том числе техническое состояние самолета, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения. Ни одна из версий пока не является основной.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета в Орск из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.

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