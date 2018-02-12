Сотрудника антикоррупционного управления МВД осудили за незаконное преследование бизнесмена

Мосгорсуд приговорил к четырем с половиной годам колонии бывшего полицейского из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Астафурова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, передает РБК. Агенту Астафурова, директору ФГУП «Промресурс» Владимиру Спиридонову, суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет колонии и штрафа в размере 70 тыс. руб. Ему кроме пособничества в превышении полномочий вменялось незаконное хранение оружия.

Действия Астафурова и Спиридонова стали причиной необоснованного уголовного преследования владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

The New Times

Комарова и Шибанова задержали в марте 2014 года. Перед этим ЧТПЗ получил от государства 1,8 млрд руб. «Промресурс» проверял эту сделку и пришел к выводу, что ЧТПЗ фальсифицировал документы и возмещения ему не полагалось. После этого Спиридонов связался с Шибановым и сообщил, что ему известно о махинациях, но чтобы скрыть нарушения, он хочет от Комарова $300 тыс. Шибанов принес главе «Промресурса» взятку, и адвоката задержали с поличным.В феврале 2016 года это дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Спустя год задержали Астафурова и Спиридонова. Следователи СКР сочли, что полицейский сфальсифицировал материалы оперативно-разыскных мероприятий и с помощью госслужащего «создал условия для коммерческого подкупа», вследствие чего Комаров без оснований провел полтора года под домашним арестом, а Шибанов — в СИЗО.

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