Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Суд отказался показать материалы о запрете расследования ФБК

12.02.2018

Юристам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не удалось получить в Усть-Лабинском районном суде постановление о блокировке расследования Фонда, посвященного коррупционной связи бизнесмена Олега Деипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько. Об этом сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади, который подал в суд заявления о выдаче копии определения о вступлении в дело 3 лица и жалобу на «обеспечительные меры».

«Навальный не сторона процесса, поэтому ничего вам знать и получать не положено», — цитирует Гимади судью, отмечая, что по п. 12.5 инструкции по делопроизводству материалы должны были предоставить.

Судья Владимир Осипенко отказался показать определение, на основании которого внес в реестр запрещенной информации расследование ФБК, и представителям «Медиазоны»

Роскомнадзор внес расследования Алексея Навального о Дерипаске и Приходько в реестр запрещенной информации 10 февраля по определению Усть-Лабинского районного суда. Представитель Дерипаски объяснил, что подал в суд на Анастасию Рыбку из-за распространения информации о его частной жизни, которая легла в основу расследования Навального. Суд рассмотрит иск 1 марта.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры 

Клан клином вышибают 

Спор о геноциде на фоне войны 

Голая власть

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.