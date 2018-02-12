Суд отказался показать материалы о запрете расследования ФБК

Юристам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не удалось получить в Усть-Лабинском районном суде постановление о блокировке расследования Фонда, посвященного коррупционной связи бизнесмена Олега Деипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько. Об этом сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади, который подал в суд заявления о выдаче копии определения о вступлении в дело 3 лица и жалобу на «обеспечительные меры».

«Навальный не сторона процесса, поэтому ничего вам знать и получать не положено», — цитирует Гимади судью, отмечая, что по п. 12.5 инструкции по делопроизводству материалы должны были предоставить.

Судья Владимир Осипенко отказался показать определение, на основании которого внес в реестр запрещенной информации расследование ФБК, и представителям «Медиазоны»

Роскомнадзор внес расследования Алексея Навального о Дерипаске и Приходько в реестр запрещенной информации 10 февраля по определению Усть-Лабинского районного суда. Представитель Дерипаски объяснил, что подал в суд на Анастасию Рыбку из-за распространения информации о его частной жизни, которая легла в основу расследования Навального. Суд рассмотрит иск 1 марта.

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