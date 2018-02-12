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Для Совета Федерации построят новое здание

12.02.2018

Строительство восьмиэтажного здания на Петровке, 17, запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе. На разработку проекта в 2018 году выделено 60 млн руб., на строительство в 2019 и 2020 годах — в целом 1,63 млрд руб., пишет «КоммерсантЪ». Стройка запланирована рядом с двумя зданиями, которые СФ занимает сейчас. Новостройка с главным корпусом будет соединяться переходом.

Новое здание позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов и сотрудников аппарата, которые вынуждены работать в здании на Новом Арбате. Кроме того, кабинеты понадобятся для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по «президентской квоте».

Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тыс. м2, что почти удвоит занимаемую сейчас СФ площадь в этом квартале.

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