Для Совета Федерации построят новое здание

Строительство восьмиэтажного здания на Петровке, 17, запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе. На разработку проекта в 2018 году выделено 60 млн руб., на строительство в 2019 и 2020 годах — в целом 1,63 млрд руб., пишет «КоммерсантЪ». Стройка запланирована рядом с двумя зданиями, которые СФ занимает сейчас. Новостройка с главным корпусом будет соединяться переходом.

Новое здание позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов и сотрудников аппарата, которые вынуждены работать в здании на Новом Арбате. Кроме того, кабинеты понадобятся для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по «президентской квоте».

The New Times

Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тыс. м, что почти удвоит занимаемую сейчас СФ площадь в этом квартале.

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны

Голая власть