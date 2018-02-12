Российские фигуристы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане. Победителями стали канадцы, третье место заняла сборная США, передает ТАСС.

Максимальное количество очков в турнире российской команде принесли Евгения Медведева (короткая программа), Алина Загитова (произвольная), спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев дважды стали третьими, Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной — второе.

Командный турнир среди фигуристов на Олимпиадах проводится во второй раз. В 2014 году в Сочи его победителем стала сборная России, канадцы заняли второе место, американцы — третье.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны

Голая власть