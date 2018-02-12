Ан-148 упал на землю целым

В оперативном штабе на месте крушения пассажирского самолета считают, что Ан-148 не разрушался в воздухе. Из-за большой воронки, оставленной при падении, предполагается, что самолет ударился с полными баками горючего, передает «Интерфакс».

Следователи рассматривают несколько основных причин катастрофы. По данным источников «Коммерсанта», это моментальное разрушение двигателя во время полета; обледенение самолета — командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы, так как прогноз погоды позволял сделать это; поломка указателя скорости самолета. Версия теракта среди основных не рассматривается, хотя и не отбрасывается окончательно.

Спасательная операция на месте крушения завершена, поиски обломков лайнера продлятся еще несколько дней.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.

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