В прокуратуре подтвердили гибель всех находившихся на борту упавшего Ан-148

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с падением самолета. В ведомстве подтверждают гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета «Саратовских авиалиний».

«На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли», — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Экспертиза останков погибших может занять несколько месяцев. «Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой катастрофе на данный момент нет, качество биоматериала такое, что придется делать генную экспертизу. Вряд ли путем обычного опознания удастся установить», — сказал глава Минтранса Максим Соколов.

Следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверяют все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий, рассказали в СК РФ.



МЧС России опубликовало список находившихся на борту.

Пассажиры

1. Анохин Виктор

2. Анохина Зоя

3. Дмитриенко Юлия

4. Гахраманов Намиг

5. Карпушкин Анатолий

6. Капрушкина Татьяна

7. Кисилева Екатерина

8. Клаев Юрий

9. Колодезный Анатолий

10. Коротков Евгений

11 . Ковчуга Людмила Сергеевна

12. Леонова Ольга

13. Леванов Евгений (ребенок)

14. ЛЕВАНОВ Евгений (1979 г.р.)

15. Сергошко Александр

16. Севоян Варсик

17. Синицина Татьяна

18. Ведякина Мария

19. Акназаров Тамерлан Турибекович

20. Александров Илья

21. Алексеенкот Крискентия Николавна

22. Бойкова Екатерина Михайловна

23. Булатова Лилия

24. Ведиборенко Илья Владимирович

25. Гауссб Альфия Акзамовна

26. Грачев Алексей Евгеньевич

27. Дришова Ирина

28. Громов Игорь

29. Давыдова Елена Васильевна

30. Долбин Виктор

31. Драгина Маргарита

32. Иванов Вячеслав Анатольевич

33. Ильинов Евгений

34. Калашник Марина Александровна

35. Кармалаев Борис Александрович

36. Козупицкая Антонина Ивановна

37. Красова Надежда (ребенок)

38. Красова Оксана

39. Пурепов Олег

40. Манчаева Светлана

41. Мещерякова Наталья

42. Момзикова Кристина

43. Назаров Максим

44. Насырова Екатерина Павловна

45. Никитенкова Галина

46. Никитченко Алексей

47. Николаенко Любовь

48. Нормантович Александр

49. Нормантович Владимир

50. Панченко Сергей

51. Полетаев Илья Сергеевич (ребенок)

52. Радчук Инна Евгеньевна

53. Ремарчук Владимир

54. Сон Ульяна

55. Ставский Илья

56. Толкачев Вячеслав

57. Толкачев Иван Владимирович

58. Толкачева Любовь

59. Толмасова Дарья

60. Тулькубаев Фиргат Ринатович

61. Уразаева Марина

62. Усачев Владимир Павлович

63. Хохлова Ольга Анатольевна

64. Цигичко Ольга

65. Ямаев Юрий

Экипаж

66. Губанов Валерий Иванович

67. Гамбарьян Сергей Арсенович

68. Славинская Анастасия Владимировна

69. Коваль Виктория Олеговна

70. Гаврилов Сергей Владимирович

71. Кузьмин Олег Владимирович

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. На месте работают спасатели.

По факту падения самолета в Московской области открыт телефон «Горячей линии» 8-800-775-17-17.

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