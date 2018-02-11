Спасатели не обнаружили обломки вертолета на месте крушения Ан-148

Никаких обломков вертолета, который мог столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения нет, сообщили ТАСС в МЧС России. Между тем найден «черный ящик» самолета Ан-148, сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что самолет мог столкнуться с вертолетом «Почты России», но в компании это опровергли. Наличие конвертов с письмами на месте крушение объяснили тем, что на борту самолета перевозился мешок с корреспонденцией.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. На месте работают спасатели.

По факту падения самолета в Московской области открыт телефон «Горячей линии» 8-800-775-17-17. МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа лайнера.

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