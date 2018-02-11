Россия не намерена признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность Минским соглашениям. Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».



По мнению министра, отступление от Минских соглашений будет «колоссальной ошибкой». «Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», — цитирует Лаврова РБК.



Киевские власти, наоборот, «в одном шаге от этой ошибки находятся», сказал Лавров, имея ввиду

принятый в январе Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей «оккупированными Россией».

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