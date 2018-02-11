Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Россия не намерена признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР

11.02.2018

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность Минским соглашениям. Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

По мнению министра, отступление от Минских соглашений будет «колоссальной ошибкой». «Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», — цитирует Лаврова РБК.

Киевские власти, наоборот, «в одном шаге от этой ошибки находятся», сказал Лавров, имея ввиду
принятый в январе Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей «оккупированными Россией». 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дураки у власти 

Пресса не клюнула на Рыбку

Белый тигр, черный медведь 

Секрет идеальных подписей

Бенефициары мартовской победы

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.