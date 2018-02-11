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Разбившийся Ан-148 мог столкнуться с вертолетом

11.02.2018

Разбившийся в Подмосковье самолет «Саратовских авиалиний», по предварительным данным, столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщил источник «Интерфакса». Спасатели прибыли на место крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Сообщают о большом количестве погибших. По предварительным данным, выживших нет. 

Как передает Lenta.ru, неподалеку от места падения самолета найдены обломки второго воздушного судна, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным другого источника, этим летательным аппаратом был вертолет. 

В «Почте России» версию столкновения с вертолетом компании опровергают, уверяя, что в авиапарке нет вертолетов. 

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. На месте работают спасатели.

По факту падения самолета в Московской области открыт телефон «Горячей линии» 8-800-775-17-17.

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