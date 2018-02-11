По факту крушения пассажирского самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете РФ подтвердили факт крушения пассажирского Ан-148 в Московской области. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта Домодедово с 65 пассажирами и 6 членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области, сказали в СК.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали свою проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства при техническом обслуживании воздушного судна и работе диспетчерских служб.

На место падения для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

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