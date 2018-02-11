Самолет пропал с радаров после вылета из Домодедово

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово, передает «Интерфакс». По данным агенства, самолет разбился.
«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал источник «Интерфакса».
По данным ТАСС, на борту находились 65 пассажиров и экипаж. МЧС направило спасателей на место предполагаемого падения самолета.
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