Активистов «Голоса» задержали на выборах в Воронежской области

Представителей движения «Голос» Владимира Егорова и Александра Грезева, которые наблюдали на избирательном участке в Воронежской области в статусе журналистов, силой задержала полиция. Наблюдатели фиксировали нарушения — комиссия пыталась использовать для выездного голосования значительно больше бюллетеней, чем того требует закон, сообщают в «Голосе».

Корреспондентов сначала выдворили из избирательной комиссии, а затем увезли в отдел полиции, где сообщили, что кто-то написал в УИК жалобу о воспрепятствовании работе комиссии.

В Воронежской области 11 февраля проходят выборы глав двух муниципальных образований: Гаврильского сельского поселения Павловского района и главы Песковского сельского поселения Петропавловского района.

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