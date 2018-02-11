Рекорд не удался — Роскосмос перенес старт ракеты из-за неполадок

Запуск космического грузовика «Прогресс-МС08» к Международной космической станции, который должен был состояться 11 февраля, перенесен на резервную дату.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату— 13 февраля», — сообщили в Роскосмосе.

«Прогресс МС-08» должен доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Как передает «Интерфакс», планировалось пристыковать корабль к МКС по самой короткой за всю историю программе — за два витка. Таким образом, путь «Прогресса» от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.

Основной версией причин переноса запуска является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил агентству источник на космодроме.

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