США поддержали Израиль в атаке по иранским силам в Сирии

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс предупредила «Иран и его союзников», потребовав «прекратить провокационные действия», передает The Jerusalem Post.
«Израиль — верный союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от ополченцев, поддерживаемых иранцами, на юге Сирии», — сказала Сандерс.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля.
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