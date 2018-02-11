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США поддержали Израиль в атаке по иранским силам в Сирии

11.02.2018

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс предупредила «Иран и его союзников», потребовав «прекратить провокационные действия», передает The Jerusalem Post.

«Израиль — верный союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от ополченцев, поддерживаемых иранцами, на юге Сирии», — сказала Сандерс. 

10 февраля авиация Израиля нанесла удар по позициям иранских военных в Сирии после того, как засекли на своей территории иранский беспилотник. В ответ сирийские ПВО сбили израильский истребитель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля. 

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