Типичным преступником в Москве назвали приезжего без высшего образования

Прокуратура Москвы составила социальный портрет среднестатистического преступника в городе. Как сообщает ТАСС, таковым является мужчина от 30 до 49 лет, со средним образованием, не являющийся жителем столицы. Такие выводы ведомство сделало на основании 33 тыс. преступлений, выявленных в прошлом году.

«Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84%), со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%), в возрасте 30–49 лет (50%)», — сообщили в прокуратуре.

По статистике, две трети преступлений в Москве составляют кражи или мошенничества.

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