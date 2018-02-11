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Расследование Навального запретили из-за иска Дерипаски к Рыбке

11.02.2018

Миллиардер Олег Дерипаска после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о связи олигарха с зампредом правительства Сергеем Приходько подал в суд на Настю Рыбку, которая выложила в социальные сети компрометирующие фото и видео. Этот иск и стал причиной блокировки Роскомнадзором расследования, сообщает РБК.

Дерипаска подал иск за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. При этом сам Навальный фигурантом дела не является.

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т.е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т.е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — рассказал РБК представитель Дерипаски.

«Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — пояснил представитель Дерипаски.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу на сайте Алексея Навального с расследованием о связи Дерипаски и Приходько, а также страницу на YouTube с видео про расследование. В расследовании, в частности, утверждалось, что Приходько и Дерипаска проводили время на яхте в компании девушек из эскорт-агентства. Оппозиционер назвал поездку взяткой бизнесмена чиновнику.

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