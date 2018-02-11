277 мирных жителей погибли в Сирии за неделю

С 4 по 9 февраля в Сирии погибли по меньшей мере 277 гражданских лиц, причем 230 из них пострадали от сирийского правительства и его союзников. Еще 812 гражданских получили ранения, сообщают в ООН.
От авиаударов пострадали девять медицинских учреждений, шесть из которых в Идлибе и три в восточной части Гуты.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной и безоговорочной деэскалации насилия в Сирии. Он подчеркнул, что «все заинтересованные стороны несут ответственность и должны соблюдать международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности».
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