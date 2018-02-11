277 мирных жителей погибли в Сирии за неделю

С 4 по 9 февраля в Сирии погибли по меньшей мере 277 гражданских лиц, причем 230 из них пострадали от сирийского правительства и его союзников. Еще 812 гражданских получили ранения, сообщают в ООН.

От авиаударов пострадали девять медицинских учреждений, шесть из которых в Идлибе и три в восточной части Гуты.

В качестве одного из самых страшных в сообщении ООН приводится случай 6 февраля, когда в результате авиаудара погиб по меньшей мере 31 мирный житель, в том числе 12 женщин и четверо детей, ранения получили более 100 человек, в том числе 37 детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной и безоговорочной деэскалации насилия в Сирии. Он подчеркнул, что «все заинтересованные стороны несут ответственность и должны соблюдать международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности».

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