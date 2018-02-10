Роскомнадзор пояснил внесение расследования Навального в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор объяснил внесение расследования оппозиционера Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске и зампредседателе правительства РФ Сергее Приходько в реестр запрещенной информации, сообщает в субботу, 10 февраля, РБК.

Ведомство получило​ определение Усть-Лабинского районного суда с обеспечительной мерой по удалению расследования. После этого все ресурсы, которые есть в решении суда, были проинформированы о том, что данная информация должна быть удалена. «Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор внес блог Навального и ролик на YouTube о расследовании в реестр запрещенной информации. Также ведомство потребовало от «Медиазоны» и «Радио Свобода» удалить данные о расследовании.

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