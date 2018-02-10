Александр Плющев о претензиях к расследованию Навального

Не так уж трудно представить себе соловьиный помет (в широком смысле) по поводу кейса Дерипаска-Приходько-Рыбка. Набросал небольшую методичку для них, чтобы не парились :)



0. Навального по судимости совершенно законно не допустили до выборов, вот он и бесится. Ну и зависть, конечно. Пускай зарабатывает, а не на пожертвования обманутых им школьников живет, тогда и завидовать не придется.



1. Расследование - туфта, ни одного факта. Рыбка - дура, она все врет ради лайков и хайпа. Видео и фото игнорируется или говорится, что это все легко подделывается.



2. Кейс Навальному, как и все предыдущие, слили. Напрямую или очень аккуратно, привлекая его внимание "секс-налетом" на московский штаб, но слили. Враги Приходько, на крайняк - Дерипаски. А скорее всего - американцы (я не шучу сейчас), проигравшие выборы демократы, которые хотят побыстрее потопить Трампа. Отсюда и линия с Манафортом, посмотрите, именно за нее ухватилась западная пресса и даже актеры, которые вдруг заинтересовались каким-то расследованием Навального, о которых они никогда не писали. Вот и подумайте, в чьих интересах он действует.

3. А что незаконного в том, что люди проводят время с девушками из эскорта? Вы чего, Катю Му-Му и ее клиентов забыли? Да вы на себя посмотрите, морализаторы херовы.

4. Где тут коррупция? Старые друзья не могут провести время вместе? У вас наверняка есть более состоятельные, чем вы, друзья, вот вы к ним в гости не ездите? Они вас в ресторане ни разу не угощали? Вот вы такие же коррупционеры, получается. Врачам знакомым звоните в случае чего? Как есть, коррупционеры. Начните с себя.

5. Где в расследовании вообще какое-нибудь преступление? Одни домыслы! На Улюкаева своего посмотроите или лучше Белых. Вот уж воры так воры! Видели, какие деньжищи? С поличным! Кстати, либералы-то совсем говно, никто на приговор к Белых не пришел. И Навальный своего дружка кинул.

6. Причем тут собственность Приходько? Какие доказательства, что это на взятки от Дерипаски вообще? Если они на яхте разговаривали, так и дачу ему тоже Дерипаска что ли купил? По недвижке давным-давно есть разъяснения Плохого (я не шучу), там все чисто. Вообще, у него жена зарабатывает, там очень большие заработки. См пункт 0.

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