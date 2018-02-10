Павел Чиков про требование «Медиазоне» и «Радио Свобода»

РКН в требовании ссылается на некое решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 09.02.2018 № 2-572/2018.



Любой может зайти на сайт суда и убедиться, что решений за эту дату с таким номером и с такими участниками не опубликовано.

РКН, конечно же, к своему требованию решение суда не прикладывает. Зато при поиске на сайте можно обнаружить четыре решения по граданским делам с участием Дерипаски О.В. в качестве ответчика и одно в качестве истца (он ни разу не проиграл, к слову). Это означает, что именно в Усть-Лабинском районе Кубани Олег Дерипаска имеет постоянную регистрацию. То есть он инициировал некий судебный процесс по месту своего жительства.



В уведомлении РКН указан спорный контент: "Размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни".

Устраивать спор о том, насколько частная жизнь вице-премьера и крупного предпринимателя может быть достоянием публики (конечно, может и даже должна, особенно такая), тут пока не будем. Тем более все стандарты по этим вопросам давно сформулированы.

П.7, на который ссылаются в Роскомнадзоре, начинается так: «7. В течение трех рабочих дней со дня получения ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ судебного акта федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи...».

Решение по гражданским делам вступает в силу в течение месяца после вынесения, лица, чьи права и интересы затронуты этим решением, вправе его в этот срок обжаловать. Суд, конечно, вправе принять обеспечительные меры, но РКН на них не ссылается, а решения, как выше написано, нигде нет.

Внесение в реестр запрещенной информации и требование удалить контент в течение суток после вынесения решения без возможности с ним даже ознакомиться, не говоря уж о праве принять участие в судебном заседании, - это злоупотребление руководством Роскомнадзора должностными полномочиями из ложно понятных интересов службы, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан (вот этот конституционный запрет на цензуру и свободу средств массовой информации inter alia). Иными словами - преступление, предусмотренное статьей 285 УК РФ.

Поскольку с соизволения биг босса Сергея Смирнова, мы традиционно представляем "Медиазону" в конфликтах с этим государством, план действий такой.

1. Спорный контент временно удален до выяснения законности требования. Иное означало бы блокировку сайта Медиазоны, начиная с воскресенья.

2. У Роскомнадзора запрошено решение суда с указанием, что такое дело на сайте райсуда не значится. Может, его и вовсе не существует. А если оно и существует, оно не могло вступить в силу.

3. Представитель "Медиазоны" в ближайшие рабочие дни явится в Усть-Лабинский районный суд для ознакомления с делом.

4. Обжалуем решение в Краснодарский краевой суд. В принятии жалобы откажут, типа, оно не затрагивает (ага) права заявителя. Подадим частную жалобу на определение об отказе в принятии.

5. Зарядим кейс о цензуре, блэкджеке и шлюхах в ЕСПЧ. И о том, как Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций работает уборщицей в государственном борделе.

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