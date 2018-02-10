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Министр сельского хозяйства Забайкалья задержан вместе со своим заместителем

10.02.2018

Министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает в субботу, 10 февраля, региональное управление Следственный комитет РФ.

Следствие считает, что Кузьминов и Малашкина вводили в заблуждение получателей субсидий, которые выделило правительство РФ для компенсации ущерба сельхозпроизводителям от природных катастроф в 2016 году. Чиновники якобы незаконно требовали от пострадавших выполнения условий для выделения субсидий. В домах Кузьминова и Малакшиной проведены обыски.

Правительство России в 2017 году выделило ряду сельхозпроизводителей средства на возмещение ущерба от летней засухи. Деньги должны были пойти на покупку семян, кормов и техники.

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