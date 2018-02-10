ФАС сообщил об экономическом сепаратизме российских регионов

Федеральная антимонопольная служба в проекте доклада к заседанию Госсовета по развитию конкуренции в регионах рассказала об экономическом сепаратизме регионов РФ, сообщает в субботу, 10 февраля, РБК

Из-за кризиса региональные власти закрывают свои границы для продуктов из других регионов, чтобы поддерживать местных производителей. ФАС подчеркивает, что подобный протекционизм противоречит Конституции России. В качестве примера служба приводит необоснованные отказы органов ветеринарного надзора в ввозе мясной продукции, которые были произведены в другом субъекте. В ФАС считают, что подобное поведение местных властей «является угрозой для экономической целостности и национальной безопасности государства».

В России региональный экономический сепаратизм был характерен в последние году существования Советского Союза, а также в первое постсоветское время.

