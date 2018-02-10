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Чайка представил нового прокурора Дагестана

10.02.2018

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка представил нового прокурора Дагестана Дениса Попова, сообщает в субботу, 10 февраля, «Интерфакс».

Чайка представил Попова в рамках визита в республику. По словам генпрокурора, Денис Попов был назначен на должность на пятилетний срок по указу президента Владимира Путина. Депутаты Народного собрания Дагестана согласовали кандидатуру нового прокурора 1 февраля.

Предшественник Романова Рамазан Шахнавазов покинул должность, не возвращаясь из отпуска. Новый закон о согласовании кандидатуры прокурора региона был принят за полчаса до рассмотрения представления на должность Дениса Попова.

Ранее в Дагестане были арестованы мэр и главный архитектор Махачкалы, председатель правительства республики, два его заместителя и министр образования. Начальник управления Минобрнауки Дагестана Муслим Гамзатов был объявлен в федеральный розыск. Сотрудника Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору республики был взят под стражу.


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