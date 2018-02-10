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Трамп заблокировал публикацию досье о российском следе на выборах в США

10.02.2018

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию досье Демократической партии по вопросу вмешательства РФ в президентские выборы в 2016 году, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на письмо советника Белого дома Дона МакГана, адресованное комиссии в Конгрессе, изучающей вмешательство России. В письме указано, что президент США считает, что некоторые части досье содержат секретную и особенно чувствительную информацию. Публикация может навредить национальным интересам США. При этом МакГан пишет, что Трамп ранее склонялся к обнародованию документа.

Досье демократов — это ответ на опубликованный ранее доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства РФ в выборы президента США. В докладе, в частности, говорилось о получении ФБР в октябре 2016 года разрешения на слежку за советником Дональда Трампа Картером Пейджем во время избирательной кампании. Республиканцы утверждают, что ФБР поступило некорректно, так как в основу заявления ведомства для получения разрешения легли сомнительные аргументы, в том числе доклад Кристофера Стила о компромате на Трампа, которым якобы располагает Кремль.




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