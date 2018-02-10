Дом главы чеченского «Мемориала» Титиева снесут ради ТЦ

Руководство Курчалоевского района Чечни решило снести 37 частных домов, в том числе дом главы местного подразделения «Мемориала» Оюба Титиева, ради постройки торгово-развлекательного центра, сообщает правозащитный центр.
5 февраля чиновники собрали владельцев домов на сход и там сообщили о грядущем сносе. На переезд дали неделю до 12 февраля, при этом пообещав предоставить новое жилье, не уточнив сроки и не раскрыв других подробностей. «Мемориал» пишет, что договоров с владельцами домов не подписали, согласием на снос не заручились и землю и дома не выкупали.
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