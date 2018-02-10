Роскомнадзор внес расследование Навального о Дерипаске в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу на сайте Алексея Навального с расследованием о связи миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, а также страницу на YouTube с виидео про расследование. Об этом в субботу, 10 февраля, написал в своем Twitter сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.

Доступ к страницам пока еще не ограничен. Накануне «Радио Свобода» получило по электронной почте уведомление от Роскомнадзора, в котором говорится, что их новость о расследовании ФБК о Дерипаске и Приходько включена в реестр запрещенных сайтов. Также ведомство велело «Медиазоне» удалить фото из материала про расследование. Как следует из уведомления Роскомнадзора, интернет-адрес, по которому находится новость, был внесен в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля 2018 года — на следующий день после публикации новости.

Правозащитная группа «Агора» заявила, что Роскомнадзор злоупотребил своими полномочиями и что они будут отстаивать интересы «Медиазоны».

В расследовании ФБК, в частности, утверждалось, что Приходько и Дерипаска проводили время на яхте в Норвегии в компании девушек из эскорт-агентства. Оппозиционер назвал поездку взяткой бизнесмена чиновнику.







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