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СК рассказал о новых фигурантах уголовных дел в Дагестане

09.02.2018

Следственный комитет РФ в пятницу, 9 февраля, сообщил о двух новых фигурантах уголовных дел в Республике Дагестан.

Первый — это начальник управления Минобрнауки Дагестана Муслим Гамзатов. Он был объявлен в федеральный розыск за вымогательство у директоров детских оздоровительных лагерей «Койсу», «Заря» и «Олимп».

Также в СК сообщили о взятии под стражу в Махачкале сотрудника Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ведомстве сообщили, что в сговоре с сотрудниками таможенного поста он вымогал деньги у водителей большегрузов со скоропортящимися товарами. Задержанный, имя которого не называется, брал с каждого из водителей по 4700 рублей за прохождение таможни.

Ранее в Дагестане были арестованы мэр и главный архитектор Махачкалы, председатель правительства республики, два его заместителя и министр образования. Правительство республики было отправлено в отставку. За ходом антикоррупционной кампании в республики лично наблюдает глава СК Александр Бастрыкин.


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