Суд подтвердил, что журналист Али Феруз может выехать в третью страну

Согласно разъяснению судьи, журналист имеет право подать заявление судебным приставам с просьбой выехать из РФ в третью страну, если предъявит соответствующе документы.
Али Феруз — гражданин Узбекистана, который несколько лет он безуспешно пытался получить статус беженца или убежище в России. В августе полиция задержала его у редакции «Новой газеты» за нарушение миграционного законодательства. Феруз потерял паспорт, но боялся возвращаться на родину для восстановления документа из-за возможности быть арестованным. Басманный суд Москвы принял решение о выдворении журналиста дважды — в августе и ноябре 2017 года. Однако Верховный суд потребовал пересмотреть решение о выдворении Феруза, так как, по мнению судей, нижестоящие инстанции не обратили внимание, что журналиста готова принять Германия. После этого Мосгорсуд отменил решение о выдворении.