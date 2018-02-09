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Суд подтвердил, что журналист Али Феруз может выехать в третью страну

09.02.2018

Басманный суд Москвы разъяснил порядок исполнения решения о выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова). Суд подтвердил, что Ферузу разрешено уехать в третью страну, сообщает в пятницу, 9 февраля, «Новая газета».

Согласно разъяснению судьи, журналист имеет право подать заявление судебным приставам с просьбой выехать из РФ в третью страну, если предъявит соответствующе документы.

Али Феруз — гражданин Узбекистана, который несколько лет он безуспешно пытался получить статус беженца или убежище в России. В августе полиция задержала его у редакции «Новой газеты» за нарушение миграционного законодательства. Феруз потерял паспорт, но боялся возвращаться на родину для восстановления документа из-за возможности быть арестованным. Басманный суд Москвы принял решение о выдворении журналиста дважды — в августе и ноябре 2017 года. Однако Верховный суд потребовал пересмотреть решение о выдворении Феруза, так как, по мнению судей, нижестоящие инстанции не обратили внимание, что журналиста готова принять Германия. После этого Мосгорсуд отменил решение о выдворении.

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