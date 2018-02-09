«Дождь»: Покровитель московских реноваторов — отец Алины Кабаевой

В правительстве Москвы реновацию курирует Марат Хуснуллин. До переезда в Москву Хуснуллин возглавлял министерство строительства Татарстана. В это время он познакомился со строительными бизнесменамиДамиром Газизовым и Альбертом Суниевым. «Дождь» пишет, что бизнесмены переехали в Москву почти сразу после назначения Хуснуллина заместителем мэра по градостроительной политике в 2010 году. В столицу же Хуснуллин переехал благодаря протежированию со стороны председателя Международной ассоциации исламского бизнеса Марата Кабаева.
По данным телеканала, главными исполнителями программы реновации в Москве станут КП УГС И КП УЭЗ, которые возглавляют Газизов и Суниев соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин уже назвал первые 14 адресов, куда передут участники программы реновации, и все они построены КП УГС Газизова, который к тому же заседает и в жюри конкурса архитектурных бюро, которые будут проектировать зоны реновации.
Программа реновации жилья в Москве направленна на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, так называемых хрущевок. Жителям снесенных домов правительство Москвы предоставит новое жилье. Ранее в столицы прошел массовый митинг недовольных условиями программы.