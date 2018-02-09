ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России в пятницу, 9 февраля, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%.

В пресс-релизе Центробанка сказано, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, краткосрочные проинфляционные риски ослабли. Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, «которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным». В ЦБ считают, что в 2018 году возможно завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

В конце 2017 года регулятор снизил ставку сразу на 0,5 п. п. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в связи с ослаблением девальвационных рисков Центробанк быстрее будет переходить к нейтральной денежно-кредитной политике.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Ксения Собчак: «У меня простое послание Путину — оставьте нас в покое»



Секрет идеальных подписей

Бюллетень как Ноев ковчег

«СМИ все переврали»