В Кремле отказались комментировать историю с Настей Рыбкой

В Кремле отказались комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией о связи миллиардера Олега Дерипаски, зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько и секс-работницы Насти Рыбки, сообщает в пятницу, 9 февраля, «Интерфакс».
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать», — цитирует «Интерфакс» ответ Пескова на просьбу прокомментировать расследование ФБК.
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