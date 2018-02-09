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В Кремле отказались комментировать историю с Настей Рыбкой

09.02.2018

В Кремле отказались комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией о связи миллиардера Олега Дерипаски, зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько и секс-работницы Насти Рыбки, сообщает в пятницу, 9 февраля, «Интерфакс».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать», — цитирует «Интерфакс» ответ Пескова на просьбу прокомментировать расследование ФБК.

8 февраля Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального рассказал об отдыхе Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги. Позже Настя Рыбка — одна из девушек, о которых говорилось в расследовании ФБК — обвинила Дерипаску и Приходько в изнасиловании. Миллиардер позже пригрозил СМИ, которые будут распространять про него клевету.


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