В Кремле отказались комментировать историю с Настей Рыбкой

В Кремле отказались комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией о связи миллиардера Олега Дерипаски, зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько и секс-работницы Насти Рыбки, сообщает в пятницу, 9 февраля, «Интерфакс».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать», — цитирует «Интерфакс» ответ Пескова на просьбу прокомментировать расследование ФБК.

про него клевету 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального рассказал об отдыхе Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги . Позже Настя Рыбка — одна из девушек, о которых говорилось в расследовании ФБК — обвинила Дерипаску и Приходько в изнасиловании. Миллиардер позже пригрозил СМИ, которые будут распространять





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