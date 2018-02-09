Собчак назвала Молитвенный завтрак в Вашингтоне бессмысленным, проведя на нем 5 минут

Ксения Собчак, претендующая на пост президента РФ, в США посетила Молитвенный завтрак с президентом Дональдом Трампом. По словам Собчак, ей показалось, что это «абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие», сообщает Русская служба Би-би-си.

«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить», — сказала Собчак журналистам.

Собеседник Би-би-си в штабе Собчак, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что на самом завтраке кандидат провела всего «пять минут» из-за плотного графика. Никаких неформальных встреч на этом мероприятии Собчак, по его словам, проводить и не планировала.

На завтраке выступил Трамп, посвятивший свое выступление религии и единству американской нации.





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