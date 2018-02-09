ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-промышленный капитал»

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК), сообщается на сайте регулятора.
Центробанк пишет, что в работе ФПК обнаружены неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег. Также банк был наказан за теневые валютно-обменные операции, которые ФПК не указывал в документах. Регулятор принял решение вывести банк с рынка после того, как руководство ФПК не смогло нормализовать работу финансового учреждения. В банк назначена временная администрация.
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