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ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-промышленный капитал»

09.02.2018

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК), сообщается на сайте регулятора.

Центробанк пишет, что в работе ФПК обнаружены неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег. Также банк был наказан за теневые валютно-обменные операции, которые ФПК не указывал в документах. Регулятор принял решение вывести банк с рынка после того, как руководство ФПК не смогло нормализовать работу финансового учреждения. В банк назначена временная администрация.

«Финансово-промышленный капитал» является участником системы страхования вкладов. Его вкладчики получат страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на каждого.


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