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Глава «Лукойла» допустил кредитные проблемы из-за «кремлевского доклада» США

09.02.2018

Руководитель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов допустил кредитные проблемы из-за «кремлевского доклада» США, передает в пятницу, 9 февраля, «Дождь».

Из-за попадания в новый санкционный список у компании могут быть задержки в привлечении кредитов и денег для проектов, считает Алекперов. При этом глава «Лукойла» отметил, что пока еще опасность попадания в «кремлевский доклад» в компании не оценили.

30 января Министерство финансов США представило Конгрессу «кремлевский доклад», в который входят 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, против которых американские власти хотят наложить санкции. Таким образом в США отвечают на хакерскую атаку 2016 года, в которой обвиняют власти РФ.


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