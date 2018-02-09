Спортивный суд отклонил иски атлетов из РФ о допуске на Игры в Пхенчхане

Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск российских атлетов к Международному олимпийскому комитету за несколько часов до открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Российские спортсмены просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду. Однако выездная панель суда отклонила заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля и на следующий день отклонила заявки еще 15 спортсменов и тренеров. Истцы настаивали на том, что критерии, по которым их отстранили «непрозрачны», а само решение противоречиво и наносит удар по имиджу.

В Международном олимпийском комитете приветствовал вердикт суда. «Это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и вносит ясность для всех спортсменов», — заявили в МОК.

Россиян отстранили от участия в Олимпиаде по обвинению в употреблении допинга. 1 февраля спортивный суд оправдал 28 атлетов. Однако МОК разрешил участвовать в Олимпиаде только 13 из них.