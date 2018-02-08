Cреди военнослужащих проводят соцопрос с целью выявить оппозиционеров

В Южном военном округе среди военнослужащих проводят социологический опрос с целью выявить сторонников оппозиционных политиков, сообщает «Эхо Москвы».
Солдат просят указать, поддерживают ли они кого-либо из оппозиционеров, знают ли они о протестных акциях, а также могут ли они назвать сослуживцев, которые считают себя сторонниками таких взглядов. Также военных просят указать сослуживцев, которые агитируют не ходить на участки для голосования в марте этого года.
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