Cреди военнослужащих проводят соцопрос с целью выявить оппозиционеров

В Южном военном округе среди военнослужащих проводят социологический опрос с целью выявить сторонников оппозиционных политиков, сообщает «Эхо Москвы».

Солдат просят указать, поддерживают ли они кого-либо из оппозиционеров, знают ли они о протестных акциях, а также могут ли они назвать сослуживцев, которые считают себя сторонниками таких взглядов. Также военных просят указать сослуживцев, которые агитируют не ходить на участки для голосования в марте этого года.

Подобные вопросы от управления по работе с личным составом Южного военного округа можно считать нарушением главного закона страны, считает руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин.

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