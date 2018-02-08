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В МВД рассказали о найденных в «Додо пицца» 750 граммах наркотиков

08.02.2018

В МВД в четверг, 8 февраля, заявили о возбуждении двух дел о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков из-за  найденных в «Додо пицца» 750 граммах наркотических веществ.

Первое дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК. Оно связано с найденным в ноябре 2017 года в пиццерии в проезде Дежнева в Москве в вентиляции туалета пакет с «подозрительным веществом весом более 550 граммов». Пакет нашли сотрудники «Додо пицца». Экспертиза установила, что в нем были производные Н-метилэфедрона.

Второе дело возбудили после того, как в январе 2018 года в той же пиццерии ее работники нашли и передали полицейским еще один пакет с таким же содержимым, весом более 200 граммов.

Ранее основатель пиццерии Федор Овчинников сообщил, что его допросили в ОВД по району Южное Медведково в качестве свидетеля по делу о хранении и сбыте наркотиков.


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