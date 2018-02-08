В штабах Павла Грудинина прошли обыски

В Пскове восемь полицейских пришли в региональный штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, сообщает «КоммерсантЪ».

Как рассказал первый секретарь псковского обкома партии Петр Алексеенко, кто-то пожаловался в полицию на сотрудников штаба за то, что они распространяли газету «Правда», которую Центризбирком признал незаконной агитацией.

The New Times

«Газету полицейские у нас в штабе не нашли — мы перестали ее распространять после предупреждения ЦИК. Зато сотрудники полиции забрали резолюцию митинга, которая лежала в штабе, и карикатуру, нарисованную нашим членом партии, где нарисованы похожие на Путина и Медведева люди»,— рассказал Алексеенко. Руководитель Омского областного отделения КПРФ Андрей Алехин рассказал, что полиция проверяет в регионе деятельность типографии «Искра», которая напечатала по заказу ЦК КПРФ тираж информационного бюллетеня «Правда». Ранее полиция поводила осмотр в омском обкоме партии.

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