Власти США обвинили РФ во взломе системы регистрации избирателей

По словам Манфры, Россия пыталась проникнуть в системы в 21 штате, но получилось сделать это только в «крайне малом количестве из них». Попытки проникновения были зарегистрированы перед выборами президента США. Региональные и федеральные власти обязали разработать способы борьбы с подобными проникновениями в дальнейшем. Манфра подчеркнула, что взлом не отразился на результатах голосования или на том, кто был зарегистрирован в качестве избирателя.
Ранее американские СМИ писали о том, что системы регистрации избирателей в Аризоне, Иллинойсе, Колорадо, Алабаме, Калифорнии, Флориде и Висконсене подверглись хакерским атакам.
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