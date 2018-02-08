ФСИН объяснила причину освобождения пожизненно осужденного

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объяснила беспрецедентное освобождение от пожизненного заключения Анвара Масалимова, приговоренного в 1992 году к расстрелу, передает в четверг, 8 февраля, «Интерфакс».

В 1992 году Масалимов был приговорен к смертной казни за убийство пенсионера. До этого он провел 15 лет в тюрьме за другое убийство. В 1998 году наказание Масалимову заменили на пожизненное лишение свободы. Во ФСИН заявили, что осужденный был освобожден на основании поступившего в исправительную колонию постановления Вологодского областного суда об освобождении в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного. В 2008 году решением Белозерского районного суда Масалимову был изменен приговор со ст. 102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах) на ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство).

Ранее об освобождении Масалимова сообщили СМИ. По их данным, пожизненно осужденный вышел из тюрьмы в 2016 году.





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