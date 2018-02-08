Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Производитель ПО Oracle сообщил российским нефтяникам о санкциях

08.02.2018

Американская компания Oracle, производящая программное обеспечение, ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список США, пишет «КоммерсантЪ».  

Компании запрещается заключать новые сделки, пролонгировать и обновлять существующие контракты. Об этом Oracle предупредила клиентов в письме. В списке 283 компании, в том числе предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». Санкции применяются и к тем структурам, в капитале которых доля включенной в список компании составляет от 33% или она имеет большинство прав голоса.  

Как отмечают эксперты, предприятия нефтегазовой отрасли России сильно зависят от иностранного программного обеспечения, и полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Собчак открыла себя для Америки 

Секрет идеальных подписей 

Бюллетень как Ноев ковчег 

«СМИ все переврали»

Бенефициары мартовской победы

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.