Производитель ПО Oracle сообщил российским нефтяникам о санкциях

Американская компания Oracle, производящая программное обеспечение, ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список США, пишет «КоммерсантЪ».
Компании запрещается заключать новые сделки, пролонгировать и обновлять существующие контракты. Об этом Oracle предупредила клиентов в письме. В списке 283 компании, в том числе предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». Санкции применяются и к тем структурам, в капитале которых доля включенной в список компании составляет от 33% или она имеет большинство прав голоса.
Как отмечают эксперты, предприятия нефтегазовой отрасли России сильно зависят от иностранного программного обеспечения, и полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб.
Компании запрещается заключать новые сделки, пролонгировать и обновлять существующие контракты. Об этом Oracle предупредила клиентов в письме. В списке 283 компании, в том числе предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». Санкции применяются и к тем структурам, в капитале которых доля включенной в список компании составляет от 33% или она имеет большинство прав голоса.
Как отмечают эксперты, предприятия нефтегазовой отрасли России сильно зависят от иностранного программного обеспечения, и полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб.
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