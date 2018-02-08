Михаил Ходорковский: Так победим!

Казалось невозможно договориться: Дмитрия Гудкова интересуют выборы в мэры,

а на президентских он поддерживает Григория Явлинского (согласно кабальной договоренности двухлетней давности),

Алексей Навальный — за бойкот (забастовку),

ОР — за активный протест (не сиди на диване, протестуй против Путина на улице или в бюллетене).

Вроде бы разные стратегии? Но подумали и решили друг другу не мешать. Оппозиция, она разная. Сколько людей, столько мнений, но одно общее — мошенников надо ловить за руку, поэтому все объединились для наблюдения на участках.



И те, кто хочет убедиться, что в протоколах столько, сколько пришло

и те, кто хочет помочь людям громко сказать, что они «Против» перечеркнув бюллетень

и те, кому важно, чтобы их представитель, конечно, не победил (это не выборы, чтобы победить), но получил отданные за него голоса.

Мы все вместе пока хотя бы в этом. Присоединяйтесь и вы! Регистрируйтесь https://msk.gudkov.ru/

Так победим!

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