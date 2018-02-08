Михаил Ходорковский: Так победим!

Алексей Навальный — за бойкот (забастовку),
ОР — за активный протест (не сиди на диване, протестуй против Путина на улице или в бюллетене).
Вроде бы разные стратегии? Но подумали и решили друг другу не мешать. Оппозиция, она разная. Сколько людей, столько мнений, но одно общее — мошенников надо ловить за руку, поэтому все объединились для наблюдения на участках.
И те, кто хочет убедиться, что в протоколах столько, сколько пришло
и те, кто хочет помочь людям громко сказать, что они «Против» перечеркнув бюллетень
и те, кому важно, чтобы их представитель, конечно, не победил (это не выборы, чтобы победить), но получил отданные за него голоса.
Мы все вместе пока хотя бы в этом. Присоединяйтесь и вы! Регистрируйтесь https://msk.gudkov.ru/
Так победим!